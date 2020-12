Sargento à paisana recusa uso de máscara e agride tenente-coronel com soco

Sargento da PM se recusa a usar máscara e agride tenente-coronel durante abordagem (foto: Reprodução/Facebook) sargento da Polícia Militar à paisana agrediu com um soco um tenente-coronel após se recusar a usar máscara em um supermercado no centro de Aracati (CE) — a 150 km de Fortaleza —, na noite de quinta-feira (10/11).

Umdaà paisana agrediu com umumapós se recusar a usar máscara em umno centro de Aracati (CE) — a 150 km de Fortaleza —, na noite de quinta-feira (10/11).

Na ocasião, a gerência do estabelecimento precisou acionar a polícia porque o sargento se recusava a usar o item de proteção. O tenente-coronel agredido atendia a ocorrência.









Sargento autuado





Por causa da confusão, o sargento foi conduzido à Polícia Judiciária Militar, onde foi autuado pela agressão contra o tenente-coronel e agressão física e verbal contra a gerente do supermercado. O sargento está recolhido no Presídio Militar.





Em nota, a PM afirma que "não compactua com condutas ilícitas, por isso faz cumprir rigorosamente as normas legais, sem deixar de respeitar, naturalmente, os princípios da inocência, contraditório e ampla defesa".





Imagens de câmera de segurança





Toda a agressão foi testemunhada por clientes e funcionários e gravada por câmeras de segurança. As imagens mostram o tenente-coronel e outros três agentes conversando com o sargento, que utilizava uma camiseta para cobrir parte do rosto. O sargento, então, dá um soco no rosto do tenente-coronel que está próximo a ele e é contido pelos outros policiais, que conseguem algemá-lo.





No vídeo registrado pelos clientes do supermercado, o sargento, depois de algemado, aparece gritando insultos contra o tenente-coronel, com palavras como “cachorro” e “vagabundo”.





Antes de entrar no local, a gerente do supermercado relata que teria abordado o policial ao chegar sem máscara. “Ele disse que não iria usar a máscara”, conta. Ela afirma que chegou a oferecer o item de proteção para o agente, caso ele tivesse esquecido o dele. Neste momento, a gerente foi empurrada e o homem disse que iria fazer as compras, além de se recusar a deixar o estabelecimento.