Elas facilitam o preparo dos alimentos e dispensam o uso exagerado de óleo, mas as panelas antiaderentes exigem atenção redobrada na hora de limpar e armazenar. Saber como conservar panela antiaderente é uma questão de durabilidade, mas também de saúde, já que o desgaste precoce do revestimento pode liberar substâncias prejudiciais. Saiba os principais cuidados e o que evitar.

Os principais erros que comprometem a antiaderência

Apesar de parecer resistente, o revestimento antiaderente é sensível e pode ser danificado facilmente. Entre os vilões estão:

utilizar talheres de metal;



cozinhar em fogo alto por muito tempo;

armazenar as panelas empilhadas sem proteção.

É verdade que o lado verde da esponja estraga a panela?

Sim. A parte verde da esponja é feita para remover sujeiras mais difíceis, mas também pode riscar o revestimento antiaderente. O ideal é sempre usar o lado macio ou esponjas de silicone próprias para esse tipo de utensílio.

Como lavar corretamente a panela antiaderente

Lavar a panela antiaderente requer cuidados simples:

espere esfriar antes de lavar;



use água morna, detergente neutro e esponja macia;



não use esponjas de aço ou abrasivas;



se estiver muito engordurada, deixe de molho por alguns minutos com água morna e detergente;

evite também levar esse tipo de panela à lava-louças com frequência, pois o calor excessivo pode comprometer o revestimento ao longo do tempo.

Lavar com o lado errado da esponja é um dos erros mais comuns com panelas antiaderentes Kei Scampa de Studio Italy

Armazenamento e cuidados extras

Outro ponto importante é como armazenar as panelas. Empilhá-las sem proteção pode fazer com que o fundo de uma danifique o interior da outra. Use panos ou protetores de panela entre uma e outra.

Também é recomendável evitar o reaquecimento sem alimentos dentro e sempre usar utensílios de madeira, silicone ou plástico resistente ao calor

Quando trocar sua panela antiaderente

Se o revestimento começar a soltar pedaços ou apresentar riscos profundos, é hora de trocar. Pequenos desgastes já indicam perda da camada protetora, comprometendo a segurança no uso.