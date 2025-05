Mesmo em um banheiro limpo, o tapete pode ser um dos objetos mais contaminados do ambiente. Isso porque ele está em contato direto com o piso molhado, respingos da descarga e umidade constante, criando um ambiente ideal para a proliferação de bactérias e fungos.

Segundo um estudo da Universidade do Arizona, alguns tapetes de banheiro podem conter até 60 vezes mais bactérias do que a tampa do vaso sanitário. O risco aumenta quando o tecido não é lavado com frequência ou é deixado constantemente úmido.

A seguir veja como lavar o tapete do banheiro da maneira correta e com a frequência ideal.

Qual é a frequência ideal para lavar o tapete?

Especialistas em higiene doméstica recomendam lavar os tapetes de banheiro pelo menos uma vez por semana, especialmente se o local é muito utilizado ou não tem ventilação adequada.

Se o tapete for de material mais delicado, como algodão com antiderrapante, vale verificar as instruções do fabricante antes de colocar na máquina. Modelos de borracha ou PVC também precisam de atenção, a limpeza pode ser feita com água, sabão neutro e escova.

Lavar o tapete semanalmente e secar bem evita a proliferação de fungos no banheiro Africa images

Dicas para lavar o tapete de banheiro corretamente

A seguir veja 5 dicas para higienizar o tapete do seu banheiro:

prefira sabão neutro ou sabão em pó suave, sem alvejante;

deixe de molho por 15 a 20 minutos em água morna antes de esfregar;

evite usar amaciantes, que podem deixar resíduos e aumentar a umidade do tecido;

seque ao sol ou em local bem ventilado para evitar mofo; para tapetes de borracha, esfregue com escova e seque completamente antes de recolocar no banheiro.

Como evitar a proliferação de fungos e maus odores

Manter a ventilação do banheiro e pendurar o tapete após o banho são hábitos que evitam o acúmulo de água e a formação de odores desagradáveis.

Evite usar o mesmo tapete por semanas seguidas sem lavar, mesmo que ele pareça limpo. Os microrganismos invisíveis ao olho nu são os mais perigosos para a saúde da sua família.