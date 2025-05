Um lustre de cristal bem iluminado e reluzente é um verdadeiro destaque na decoração. Mas quando a poeira aparece, surge a dúvida: como limpar lustre de cristal sem desmontar? E sim! É possível deixá-lo brilhando sem precisar tirar todas as peças, e sem abrir mão da segurança e do cuidado com o material delicado.

Antes de começar: o que evitar na limpeza do lustre

Antes de qualquer produto ou pano, o primeiro cuidado é desligar completamente a energia do local para evitar acidentes. Além disso, evite subir em escadas instáveis, usar vassouras ou espanadores que podem enroscar nos cristais, e jamais utilize produtos abrasivos como alvejantes, multiusos ou álcool direto, eles podem danificar o acabamento das peças.

Produtos indicados para limpar lustres

O ideal é apostar em soluções delicadas. Uma mistura clássica e segura é: 500 ml de água morna + 1 colher de sopa de vinagre branco + 1 colher de sopa de detergente neutro.

Outra opção prática é o limpa-vidros com borrifador. Ele pode ser aplicado com cuidado nos cristais, sempre à distância e nunca diretamente nas bases metálicas ou nas lâmpadas.

Se o lustre for muito grande ou muito alto, vale a pena considerar a contratação de um serviço especializado GOLFX de Getty Images

Passo a passo para limpar o lustre de cristal

Saiba como limpar seu lustre de maneira prática em 5 passos

desligue a energia da luminária e aguarde esfriar completamente;

forre o chão abaixo do lustre com um pano ou lençol limpo;

borrife a solução com um borrifador delicadamente, mantendo cerca de 30 cm de distância dos cristais;

com um pano de microfibra levemente umedecido, passe com movimentos suaves para remover sujeiras visíveis; use um pano seco e macio para dar o brilho final, cristal por cristal.

Com que frequência o lustre deve ser limpo?

A frequência ideal varia de acordo com o local. Em áreas como sala de jantar ou hall de entrada, o recomendado é limpar a cada dois meses. Já em ambientes mais úmidos ou com acúmulo maior de gordura (como cozinha integrada), a limpeza pode ser mensal. A poeira se acumula facilmente, e a falta de manutenção pode comprometer o brilho do cristal.