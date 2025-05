Gordura acumulada, manchas difíceis e sujeira do dia a dia, se o seu fogão anda pedindo socorro, é hora de agir. Saber como limpar fogão engordurado da maneira certa facilita a tarefa como também ajuda a evitar danos ao acabamento do eletrodoméstico.

Mas não é preciso gastar muito nem recorrer a produtos agressivos. Com truques e alguns ingredientes fáceis de encontrar em casa,, dá para remover até a gordura mais teimosa sem sofrimento.

Misturinhas certeiras para remover gordura incrustada

Para quem busca alternativas caseiras, algumas soluções já conhecidas dão conta do recado, especialmente quando usadas com consistência e do jeito certo. As mais eficazes são:

Bicarbonato + vinagre: polvilhe o bicarbonato na superfície, borrife vinagre e aguarde cinco minutos. Depois, esfregue com esponja macia e seque com pano limpo;



Detergente neutro + água quente: ideal para limpezas leves e manutenção diária. Use um borrifador ou mergulhe o pano na solução e passe sobre a gordura;

Limão + bicarbonato: além de desengordurar, ainda deixa um cheiro agradável. Aplique diretamente nas manchas e enxágue bem.

Sempre teste os produtos em uma pequena área antes de aplicar por completo, para garantir que não haja reações no material do seu fogão.

Quais partes do fogão merecem mais atenção?

Na correria, muita gente limpa só a superfície do fogão, mas existem áreas que acumulam gordura silenciosamente e podem comprometer o desempenho do aparelho. Fique de olho em:

Grades e bocas: retire e mergulhe em água morna com detergente. Para crostas difíceis, use uma escovinha de dentes velha;



retire e mergulhe em água morna com detergente. Para crostas difíceis, use uma escovinha de dentes velha; Botões e laterais: são os mais esquecidos e os que mais acumulam sujeira. Use pano úmido com sabão neutro;

são os mais esquecidos e os que mais acumulam sujeira. Use pano úmido com sabão neutro; Puxadores e tampa (caso tenha): passe pano com álcool e seque bem para evitar ferrugem.

O que evitar durante a limpeza do fogão

Nem tudo que parece prático é realmente eficiente. Alguns hábitos podem danificar o seu fogão e até gerar riscos.

esponjas de aço, que riscam e tiram o brilho do inox ou vidro;



produtos abrasivos (como soda cáustica e limpadores à base de amônia);

água em excesso perto do painel eletrônico ou ignição automática.

Com que frequência devo limpar o fogão?

A frequência depende do uso, mas especialistas recomendam: