Você toca no interruptor e sente que ele está mais quente do que deveria. Embora pareça inofensivo à primeira vista, o aquecimento anormal de interruptores pode ser um sinal de alerta para problemas elétricos sérios. O calor pode indicar desde uma sobrecarga até uma instalação malfeita que, se ignorada, pode evoluir para curtos-circuitos ou até incêndios.

O que pode causar um interruptor quente?

O interruptor foi projetado para suportar temperaturas moderadas durante o uso, mas ficar quente demais nunca é normal. Entre os principais motivos, estão:

Sobrecarga elétrica: quando muitos aparelhos puxam energia da mesma rede;



quando muitos aparelhos puxam energia da mesma rede; Fiação mal dimensionada: fios finos ou inadequados para a carga suportada;



fios finos ou inadequados para a carga suportada; Conexões frouxas: parafusos mal apertados dentro da caixinha geram calor por atrito elétrico;

parafusos mal apertados dentro da caixinha geram calor por atrito elétrico; Componentes de má qualidade: materiais baratos têm baixa resistência térmica.

Como evitar esse problema



Prevenir o superaquecimento dos interruptores exige algumas medidas, veja as essenciais:

não ligue muitos aparelhos em uma mesma tomada com adaptadores;



faça revisões periódicas na instalação elétrica da casa, principalmente se ela for antiga;



utilize produtos com selo de qualidade e certificação do Inmetro;

evite trocar interruptores por conta própria se não tiver conhecimento técnico.

Interruptores que aquecem com frequência podem ser sinal de sobrecarga elétrica, conexões frouxas ou fiação inadequada Okada de Getty Images Signature

Quando chamar um eletricista?

Se o interruptor está constantemente quente ao toque, apresenta cheiro de queimado, ou se houve quedas de energia recentes no ambiente, chame um eletricista de confiança imediatamente.

Além disso, não ignore faíscas, estalos, luzes que oscilam ou tomadas que esquentam junto. Esses sinais são indicativos de que o problema pode estar se espalhando.

É possível resolver sozinho?

Apenas casos muito simples, como a substituição de uma placa trincada, podem ser feitos por quem tem pouca experiência com eletricidade. Para tudo que envolva abrir a caixinha do interruptor ou lidar com fiação, o ideal é contar com um profissional. Mexer sem o conhecimento adequado pode agravar ainda mais o problema e colocar a segurança da casa em risco.