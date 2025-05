Com a chegada do inverno, os moradores de regiões frias e úmidas costumam notar o surgimento de manchas escuras no teto, bolhas na pintura ou até mofo. A umidade no teto no inverno é um problema comum e, se não for tratado, pode comprometer a estrutura do imóvel e a saúde dos moradores.

O aumento da umidade do ar nessa época, aliado à baixa incidência de sol, contribui para que a água condensada ou infiltrada permaneça mais tempo acumulada. Mas há outras causas possíveis.

O que pode causar umidade no teto no inverno?

A principal causa da umidade no teto no frio é a condensação, ou seja, o encontro do vapor quente gerado dentro da casa (por banho quente, por exemplo) com superfícies frias, como o teto. Outros fatores incluem:

infiltrações vindas de lajes ou telhados mal impermeabilizados;



trincas na estrutura que permitem entrada de água;



falta de isolamento térmico;

acúmulo de vapor em ambientes mal ventilados.

Em apartamentos, o problema pode vir do andar superior. Já em casas, o foco costuma ser o telhado ou caixa d’água.

Como identificar sinais de umidade no teto?

Ficar atento aos primeiros sinais é importante para evitar danos maiores. Esses sinais indicam que a água está penetrando na estrutura ou se acumulando nela e precisam de intervenção rápida.

manchas escuras ou amareladas no teto ou paredes;



pintura descascando ou formando bolhas;



mofo com cheiro forte e persistente;

pontos de gotejamento após chuva ou dias muito frios.

Manchas no teto, mofo ou pintura descascando podem indicar infiltrações causadas pelo frio e pela má ventilação WebAvatarWeb de Getty Images

Como resolver o problema de teto úmido?

A solução vai depender da causa da umidade. Em alguns casos, vai ser necessário contratar um profissional para avaliar a estrutura. Entre as soluções mais comuns estão:

impermeabilização da laje ou telhado, com manta asfáltica ou produtos específicos;



vedação de rachaduras e trincas com massa acrílica ou silicone;



instalação de exaustores ou ventilação cruzada nos cômodos;

uso de tintas antimofo e impermeabilizantes.

Em ambientes com muita umidade natural, o uso de desumidificadores também pode ajudar a controlar o vapor e evitar que o teto fique constantemente molhado.

Como evitar o problema nos próximos invernos?

Além das soluções emergenciais, algumas mudanças na rotina podem ajudar a evitar a umidade no teto durante o inverno:

mantenha portas e janelas abertas por alguns minutos todos os dias;



após o banho, mantenha o box aberto e ventile o banheiro;



evite secar roupas dentro de casa em ambientes fechados;

faça manutenção preventiva do telhado antes da estação fria.

Quando procurar um profissional?

Se o mofo volta com frequência, se há goteiras constantes ou se o teto está com aparência estufada, o ideal é consultar um engenheiro ou técnico especializado. O problema pode estar na estrutura e, nesse caso, apenas soluções paliativas não bastam.