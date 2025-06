BR-381: batida seguida de incêndio mata três pessoas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Três pessoas morreram em um acidente entre carretas seguido de incêndio na BR-381, a Fernão Dias, em Carmópolis de Minas, na Região Centro-Oeste de Minas. O caso foi registrado no final da noite dessa segunda-feira (23/6).

Segundo o Corpo de Bombeiros a batida frontal ocorreu no quilômetro 597, sentido São Paulo. Um dos veículos transportava café e foi totalmente consumido pelas chamas. A outra carreta carregava material metálico e não foi atingida pelo fogo.

Duas pessoas, um homem e uma mulher - ainda não identificados - foram encontrados com politraumatismos e já sem sinais de vida no interior da carreta carregada com materiais metálicos.

Um homem, que também não foi identificado, foi encontrado carbonizado no interior da carreta que levava café.

Após a realização da perícia, os corpos foram retirados das ferragens pelos bombeiros.

A pista ficou fechada durante o atendimento à ocorrência. Às 6h30, o trânsito fluía pela faixa da direita. Às 8h, a pista foi liberada e o fluxo, normalizado.

A ocorrência contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil, perícia técnica e a concessionária Arteris, responsável pela administração da rodovia.