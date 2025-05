Assaltante que invadiu a casa dos pais de Biancardi é preso e solto minutos depois

Em novembro de 2023, os pais de Bruna Biancardi, influenciadora digital e esposa do jogador Neymar Jr., foram surpreendidos por uma invasão à residência onde vivem, em um condomínio de luxo em Cotia, na Grande São Paulo. Três homens armados renderam Edson e Telma Ribeiro, amarrando-os com cadarços e levando diversos itens de alto valor, como joias, bolsas e relógios de grife. Na ocasião, Bruna não estava na casa.

O crime aconteceu durante uma noite em que a região enfrentava uma queda de energia elétrica devido a um temporal. Mesmo com o apagão, as câmeras da portaria do condomínio continuaram funcionando graças a um gerador e foi justamente isso que permitiu à polícia identificar os suspeitos com rapidez.

Foto: Reprodução/Redes sociais Neymar e Bruna Biancardi. Foto: Reprodução Neymar e Bruna Biancardi. Foto: Reprodução

Vizinho entre os criminosos?

A maior surpresa veio durante as investigações: um dos assaltantes morava no mesmo condomínio. Eduardo Vasconcelos, de apenas 19 anos na época, foi identificado como um dos responsáveis pelo crime, junto com Pedro Henrique dos Santos Vasconcelos, de 18 anos, e um terceiro envolvido conhecido como “Europa”.

Prisão-relâmpago por falha no sistema

Apesar da prisão de Eduardo ter sido comemorada como um avanço no caso, a sensação de justiça durou pouco. Poucos minutos após ser levado à delegacia, ele foi liberado por um erro processual. O jovem saiu pela porta da frente da unidade policial, mesmo com provas contundentes de sua participação no crime. O caso gerou revolta nas redes sociais e levanta questionamentos sobre a eficácia do sistema judiciário.

As autoridades seguem em busca dos demais envolvidos, incluindo o suspeito conhecido como Europa. Enquanto isso, a família de Bruna Biancardi tenta se recuperar do trauma e clama por justiça.

