Ex-PM lidera golpe de R$ 20 milhões e foge para a Inglaterra

A Delegacia do Consumidor (Decon) deflagrou, nesta quinta-feira (15), a Operação Traidor, com objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em golpes financeiros. O grupo é acusado de enganar dezenas de vítimas e causar um prejuízo superior a R$ 20 milhões.

O principal investigado é um ex-policial militar, apontado como líder do esquema. Segundo a Polícia Civil, ele teria fugido para Londres, na Inglaterra, antes de a operação ser deflagrada. Autoridades britânicas já foram acionadas para auxiliar na localização e extradição do suspeito.

Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em bairros da Zona Oeste do Rio: Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Magalhães Bastos. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 698 mil em contas ligadas aos investigados, como parte de uma medida cautelar para tentar reaver parte do dinheiro perdido pelas vítimas.

Como funcionavam os golpes?

De acordo com as investigações, os criminosos atraíam as vítimas com promessas de lucros altos e imediatos, utilizando relações de confiança e amizade como isca.

Muitos dos lesados são servidores públicos, incluindo até um agente do Bope. Os valores investidos nunca eram devolvidos, caracterizando um esquema de estelionato em larga escala.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos e ampliar o bloqueio de bens.