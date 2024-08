SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bope (Batalhão de Operações Policiais) foi acionado nesta quinta-feira (1/8) após um morador revelar que encontrou uma granada e a guardou em casa, em Belém.





O morador guardou em sua casa uma granada por mais de dez dias. Segundo informações do Batalhão, ele não tinha conhecimento do que seria o artefato quando o viu na Feira do Açaí.





Uma pessoa teria informado ao homem que poderia se tratar de um explosivo. Ele então decidiu procurar policiais militares, que acionaram o Bope.





Batalhão destruiu a granada em um local seguro. Eles também fizeram o isolamento da região da casa do homem, na passagem Rosa Moreira com a passagem Isabel.





Informações preliminares indicam que granada é de origem inglesa e pode ter sido usada em uma das guerras mundiais. Os agentes ainda informaram que o artefato estava sem o grampo de segurança e não é possível saber se já havia sido detonado.





O Bope ainda fez alerta à população sobre o risco de explosivos. De acordo com a corporação, caso não se saiba o que é o objeto, a recomendação é que não mexa e não o remova do lugar.