Incêndio destrói escola no Rio de Janeiro

Um incêndio grande atingiu uma escola na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, durante a madrugada desta quinta-feira (15/5). O fogo destruiu a maior parte da estrutura, afetando diretamente a rotina de 120 alunos. As chamas começaram por volta de 3h45 da manhã e ainda eram combatidas após as 6h.

Não houve feridos, mas os danos materiais foram severos. A Defesa Civil está no local avaliando riscos estruturais, já que todo o telhado de madeira do prédio desabou com o fogo.

A Rua Major Ávila, onde está a Escola Municipal Leitão Cunha, segue interditada, com desvios feitos pelas ruas Barão de Mesquita e Comandante Prat em direção à Avenida Maracanã.

Locais atingidos e impacto nas aulas

Das seis salas de aula, cinco foram destruídas pelas chamas, além da secretaria, onde estavam documentos escolares, quadros, carteiras e equipamentos. A escola havia passado por reforma recentemente e se preparava para se tornar um Ginásio Educacional Tecnológico (GET).

As aulas hoje estão suspensas, mas a partir da próxima segunda-feira (19/5), os 120 estudantes, com idades entre 5 e 12 anos, serão realocados para a Escola Municipal Orsina da Fonseca, também na Tijuca. A Secretaria Municipal de Educação informou que está tomando as providências para garantir a continuidade do ano letivo.

O que causou o incêndio?

Até o momento, não há confirmação sobre o que teria provocado o incêndio. A perícia irá determinar as causas do incidente.

A Defesa Civil também foi acionada para avaliar a integridade do prédio após o ocorrido.