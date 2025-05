Governo de Minas abre quase 14 mil vagas para Educação

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um novo concurso público para a área da educação oferecerá 13.795 vagas para a rede estadual de Minas Gerais, conforme edital publicado pelas secretarias de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Educação (SEE/MG) nesta sexta-feira (16).

As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 21 de julho e ficarão abertas até o dia 21 de agosto. O salário inicial varia entre R$ 1.917,11 para nível médio e R$ 6.937,06 para nível superior.

De acordo com o edital, as vagas ofertadas são destinadas aos seguintes cargos: Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Analista Educacional (ANE), Analista de Educação Básica (AEB), Técnico da Educação (TDE) e Assistente Técnico de Educação Básica (ATB). As vagas são para atuação nas 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e nas Unidades de Ensino em todo o estado.

As taxas variam entre R$ 21 e R$ 33, conforme o cargo. O prazo para solicitação de isenção da taxa será de 21 a 24 de julho, de acordo com os critérios legais estabelecidos em legislação estadual. Todos os cargos estão vinculados ao regime estatutário e regidos pela Lei Estadual nº 15.293/2004.

O concurso será composto por três etapas, sendo elas prova objetiva, redação e avaliação de títulos. A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para o dia 28 de setembro, com realização em municípios vinculados às SREs. O conteúdo programático das provas pode ser consultado no edital, que reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD).

Segundo o Governo de Minas, a ação busca melhorar a educação em todo o estado. Aumentar o número de educadores é um dos objetivos para garantir a melhoria na rede pública estadual.

"Os profissionais que serão aprovados em breve já estarão contribuindo com o Estado e com a formação dos estudantes mineiros", afirma a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten.

Desde 2019, 28.323 servidores foram nomeados em diversas carreiras em todo o estado. Em 2024, foram 8.143 nomeações referentes ao concurso Edital Seplag 03/2023, e um novo lote de nomeações está previsto para ser publicado em breve. O concurso deste edital continua válido e as nomeações continuarão ocorrendo sempre que houver cargos vagos.

Remuneração inicial por cargo:

Professor de Educação Básica: inicial de R$ 2.774,82



Especialista em Educação Básica: inicial de R$ 2.774,82



Analista Educacional: inicial de R$ 4.624,71



Analista Educacional – Inspetor Escolar: inicial de R$ 6.937,06



Analista de Educação Básica: inicial de R$ 3.468,53



Técnico da Educação: inicial de R$ 2.556,15



Assistente Técnico de Educação Básica: inicial de R$ 1.917,11

Distribuição das vagas: