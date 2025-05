Se você busca emprego, não pode perder feirão em BH com 10 mil vagas

O Sistema Fecomércio MG promove nos dias 15 e 16 de maio, no Expominas, em Belo Horizonte, o Feirão de Empregos com 10 mil vagas abertas em mais de 20 empresas dos setores de comércio, bens e serviços. Parte da programação da Semana S, o evento oferece ainda emissão de documentos, orientação profissional, fotografia e maquiagem para os candidatos.

O Feirão, que é voltado para quem busca recolocação ou o primeiro emprego, contará com processos seletivos para contratação imediata em grandes redes como Supernosso, Verdemar, MartMinas, PETZ, EPA, Supermercados BH e Drogaria Araujo. Os interessados devem se inscrever previamente pelo link oficial do evento e também podem acessar as vagas on-line pela plataforma gratuita Rede de Carreiras.

O Feirão também vai ofertar serviços como emissão de carteira de identidade, corte de cabelo, maquiagem básica e fotografia profissional, além de atendimentos do Sistema Nacional de Emprego do Brasil (Sine) com orientações sobre seguro-desemprego e abono. Os serviços serão prestados por ordem de chegada e mediante retirada de senha.

Semana S

A Semana S, promovida pela Fecomércio MG em parceria com CNC, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, acontece de 14 a 17 de maio, com expectativa de receber cerca de 40 mil pessoas no Expominas. A programação completa está disponível no site oficial do evento.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino