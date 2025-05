Lady Gaga é tema de curso que será oferecido em BH

A partir de 19 de maio, a Faculdade UniBH vai começar a oferecer um novo curso que irá explorar a trajetória da cantora norte-americana Lady Gaga. “O Código Gaga: arte, imagem e identidade” vai explicar a carreira da artista por meio de seus álbuns, além de analisar a evolução sonora, estética e conceitual da artista.

O curso será disponibilizado em Belo Horizonte em dois modelos, 100% online e híbrido e, segundo a Ânima, plataforma de ensino superior, as aulas terão experiências imersivas na história de Lady Gaga.

Porém, não é um requisito ser fã da cantora para realizar o curso. O assessor de modelagem de aprendizagem da Ânima, Tiago Paiva, conta que o conteúdo é “direcionado para todas as pessoas interessadas em decodificar as transformações políticas e culturais da atualidade pela lente das manifestações culturais como a música pop, as novas formas de ativismo midiático e a diversidade”.

O curso vai trazer a carreira da cantora norte-americana, que se apresentará no Rio de Janeiro neste sábado (3/5), para destacar temas centrais como identidade, fama, ativismo e política. Ainda de acordo com a plataforma de ensino, o curso traz uma análise semiótica sobre o ‘fenômeno Gaga’ e seus significados para o cenário artístico dos dias atuais.

As aulas também vão apresentar análises dos videoclipes e capas dos discos da cantora Lady Gaga. As atividades começam em 19 de maio. “Temos como premissa promover a aprendizagem e preparar os alunos para os desafios deste século. Com esse curso, vamos usar a história e carreira de um fenômeno social, como Lady Gaga, para trazer temas como cultura pop, narrativa visual, empoderamento, identidade e diversidade”, explica Tiago.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice