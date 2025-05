Enem 2025: prazo para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (2/5)

Os candidatos que têm direito a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 devem solicitar a isenção até as 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira (2/5). O prazo, que era até 25 de abril, foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC).

Os pedidos devem ser enviados por meio da internet, na Página do Participante do exame, com o login do portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.

A nova data vale também para o envio da justificativa de ausência no Enem 2024, caso o candidato tenha recebido a isenção naquele ano. Essa informação é necessária para possibilitar a participação gratuita na edição de 2025.

Saiba quem tem direito

matriculadas na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2025), em escola pública;

que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em unidade de ensino privada;

em situação de vulnerabilidade socioeconômica e Integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal ( CadÚnico );

); participantes do programa federal Pé-de-Meia.

Os resultados das solicitações de isenção da taxa de inscrição e do envio das justificativas de ausência no último Enem serão divulgados no dia 12 de maio. O período para solicitação de recurso é de 12 a 16 de maio.

*Com informações de Agência Brasil