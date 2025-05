Senac oferece mais de 400 vagas gratuitas para cursos em BH e Região

O Sistema Fecomércio, por meio do Senac, está com mais de 400 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional em diversas áreas em BH e Região Metropolitana. As formações têm início entre os meses de maio e junho e fazem parte dos programas Senac+ e Programa Senac de Gratuidade (PSG), com aulas nos turnos da manhã, tarde e noite.

Os cursos abrangem áreas como moda, gastronomia, beleza, estética, gestão e informática e serão realizados em unidades do Senac localizadas em Belo Horizonte (Barro Preto, Centro e Venda Nova), Contagem e Betim.

Para se inscrever, é necessário comparecer presencialmente a uma unidade onde o curso será ofertado, levando documento com foto, CPF, comprovantes de escolaridade e de residência. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável legal.

As oportunidades do PSG são voltadas para pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos. Já o Senac+ contempla alunos indicados por empresas do setor de comércio, sindicatos e instituições de inclusão social credenciadas junto ao Senac.

Na Faculdade Senac BH, por exemplo, haverá cursos como quitandas tradicionais mineiras, formação de barista, moda 4.0 e quick massage.

Já no Núcleo de Pós-graduação, os destaques incluem fotografia digital, inclusão da diversidade nas organizações e informática básica. Em Venda Nova, cursos como cabeleireiro intensivo e finanças pessoais estão entre as opções. Em Contagem e Betim, há turmas de assistente de logística, web designer e lógica de programação.

Confira os cursos disponíveis em maio e junho:



Faculdade Senac BH - Barro Preto (Rua dos Goitacazes, 1.159)

Senac+

Técnicas básicas para salgados - Início 19/5 - Tarde

Quitandas tradicionais mineiras - Início 17/5 - Manhã

Técnicas básicas de preparo de bolos e tortas - Início 17/5 - Manhã

Técnicas básicas para pizzas - Início 19/5 - Tarde

Preparo de massas - Início 19/5 - Tarde

Bombons e Trufas - Início 26/5 - Tarde

Formação de barista: Introdução ao café especial e preparo - Início 26/5 - Noite

Técnicas para garçom de bares - Início 2/6 - Noite

Técnicas básicas para preparo de molhos quentes e frios - Início 2/6 - Tarde

Básico de maquiagem - Início 2/6 - Noite

Instalar e configurar componentes de hardware - Início 4/6 - Manhã

Confecção moda íntima - Início 9/6 - Tarde

Personal stylist - Início 9/6 - Tarde

Qualidade no atendimento ao cliente - Início 9/6 - Noite

Empreendedorismo e negócios inovadores - Início 9/6 - Noite

Moda 4.0: Inovação e relacionamento estratégico - Início 9/6 - Noite

Primeiros passos na culinária - Início 9/6 - Tarde

Quick massage - Início 7/7 - Manhã

PSG

MS Excel - Recursos básicos - Início 10/5 - Manhã

Análise de coloração pessoal - Início 9/6 - Noite

Núcleo de Pós Graduação (Rua dos Guajajaras, 40, Centro, Belo Horizonte)

Senac+

Básico de fotografia digital - Início 19/5 - Noite

Inclusão da diversidade nas organizações - Início 19/5 - Noite

Gestão de estoque para farmácias e drogarias - Início 30/6 - Noite

PSG

Excelência no atendimento ao cliente em farmácias e drogarias - Início 2/6 - Noite

Apresentações em Público: como falar? - Início 16/6 - Noite

Informática Básica: Sistemas Operacionais e MS Office - Início 9/6 - Noite



Venda Nova (Av. Liége, 213, Europa, Belo Horizonte)

Senac+

Cabeleireiro intensivo - Início 2/6 - Manhã e Tarde

Rotinas contábeis para não contadores - Início 2/6 - Noite

Hardware – Montagem e manutenção de computadores - Início 9/6 - Manhã

Finanças Pessoais - Início 2/6 - Noite

PSG

Atendente de farmácia - Início 3/6 - Noite

Habilidades socioemocionais - Início 9/6 - Manhã e tarde



Contagem (Rua das Paineiras, 1.300 - Jardim Eldorado)

PSG

Assistente de Logística - início 19/5 - Manhã

Apresentações em público: Como falar? - Início 4/6 - Noite

Lógica de programação - Início 9/6 - Noite

Habilidades Gerenciais - Início 23/6 - Noite

Betim (Rua Rio de Janeiro, 199, Brasiléia)

PSG

Web designer - Início 19/5 - Noite



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As inscrições seguem até o preenchimento das vagas. Informações adicionais estão disponíveis pelo site do Senac, pelo telefone 0800 724 44 40 ou via WhatsApp (31) 3057-8600.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata