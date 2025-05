Emprego no setor industrial do Canadá teve queda 'significativa' em abril

O emprego no setor industrial do Canadá sofreu uma queda significativa em abril, e mais cortes são esperados nos próximos meses devido à política tarifária dos Estados Unidos, informou a agência nacional de estatísticas nesta sexta-feira(9).

O presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas significativas sobre as importações canadenses no início de março, antes de anunciar diversas reduções e isenções, às quais o Canadá respondeu com contramedidas.

Segundo a Statistics Canada, a indústria canadense sofreu uma "desaceleração significativa" em abril, já que "continua enfrentando incertezas relacionadas às tarifas sobre exportações para os Estados Unidos".

Segundo a agência, 31 mil empregos foram cortados no setor.

O maior corte foi na província de Ontário. Suas automotivas foram tarifadas em 25% sobre veículos e peças não cobertas pelo acordo comercial de 2020 que inclui o México (T-MEC).

A taxa geral de desemprego do Canadá subiu 0,2 ponto percentual em abril, para 6,9%.

As vagas no atacado e varejo também diminuíram durante o mês, mas aumentaram na administração pública e também nos setores de finanças, seguros, imobiliário, de locação e empréstimos.

amc/dw/db/mel/jc/aa