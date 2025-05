Oficina aborda práticas de Diversidade, Equidade e Inclusão

Com o objetivo de transformar intenções em ações concretas, o programa Coexistir, uma iniciativa do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga), com apoio da FecomercioSP, promove no dia 14 de maio de 2025, das 8h30 às 12h, a oficina gratuita “DE&I na Prática: Gestão, Estratégia e Governança”, no Auditório do Sincovaga-SP (Rua 24 de Maio, 35 – 16º andar, Centro). As inscrições vão até 9 de maio e as vagas são limitadas.

O evento será conduzido por Thays Toyofuku e JP Polo, especialistas em Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), com ampla experiência em apoiar organizações na construção de ambientes corporativos mais justos e representativos. A proposta da oficina é capacitar gestores, lideranças e profissionais de RH a aplicarem estratégias efetivas de DE&I nas suas empresas, alinhando propósito e prática.

O que é DE&I e por que isso importa?

O conceito de DE&I – Diversidade, Equidade e Inclusão – representa um conjunto de valores e práticas que visam a promover o respeito e a valorização das diferenças no ambiente corporativo. A diversidade contempla aspectos como gênero, raça, orientação sexual, idade, deficiência e origens culturais.

A equidade busca corrigir desigualdades estruturais, oferecendo recursos personalizados para garantir oportunidades iguais.

A inclusão, por sua vez, é a capacidade de integrar pessoas diversas de forma participativa e respeitosa, criando ambientes onde todos se sintam pertencentes.

Pesquisas mostram que empresas que investem em DE&I não apenas contribuem para a construção de uma sociedade mais justa, como também colhem benefícios diretos em termos de inovação, produtividade e reputação. Estudos comprovam que ambientes diversos favorecem diferentes pontos de vista, estimulam a criatividade e refletem melhor a pluralidade dos consumidores e do mercado.

Uma oportunidade prática para lideranças

A oficina do dia 14 de maio oferece uma oportunidade para que empresas de todos os portes aprendam como incorporar esses conceitos à sua cultura organizacional de forma prática e estratégica. A ação é gratuita e faz parte de um movimento maior em prol da responsabilidade social corporativa e da construção de ambientes profissionais mais humanos e sustentáveis.

Serviço

Evento: Oficina “DE&I na Prática: Gestão, Estratégia e Governança”

Data: 14 de maio de 2025

Horário: das 08h30 às 12h

Local: Auditório Sincovaga – Rua 24 de Maio, 35 – 16º andar – São Paulo/SP

Inscrições até: 9 de maio de 2025

Gratuito – Vagas limitadas

Mais informações e inscrições: https://forms.gle/8dd2yvPhnyyQXSFcA

Website: https://sincovaga.com.br