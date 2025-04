Concessionária de automóveis abre 60 vagas de emprego em Minas

O Grupo Carbel, ecossistema de soluções automotivas, está com 60 vagas de emprego abertas em Minas Gerais. Elas abrangem áreas como comercial, administração e operação e estão disponíveis em Belo Horizonte, Contagem, na Região Metropolitana, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Atualmente, a empresa possui mais de 1.600 profissionais, e, de acordo com a diretora superintendente de Gente e Gestão do Grupo Carbel, Juliana Franco, uma das prioridades da empresa é oferecer um ambiente de trabalho acolhedor e com possibilidades de crescimento.

“Nosso foco é atrair profissionais que compartilhem dos nossos valores e estejam dispostos a crescer com a gente. Aqui, incentivamos o desenvolvimento, a escuta ativa e o reconhecimento. É por isso que conseguimos manter uma cultura sólida, que valoriza as pessoas e impulsiona a performance”, destaca.

Os interessados devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e experiência na área desejada. Algumas funções exigem curso superior completo ou em andamento, além de carteira de habilitação.

Confira algumas vagas disponíveis:

Consultor de vendas (veículos novos e seminovos);

Consultor técnico de pós-venda;

Mecânico;

Lanterneiro;

Auxiliar de mecânico;

Auxiliar de vendas;

Promotor de seguros.

Para se inscrever, basta acessar o site Carbel Auto Group.