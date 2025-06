Senac abre mais de 400 vagas gratuitas para cursos de qualificação

O Senac está com mais de 400 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As formações são ofertadas por meio dos programas Programa Senac de Gratuidade (PSG) e Senac+, com início das aulas previsto ainda em junho. As capacitações abrangem áreas como gestão, informática, gastronomia, moda, beleza, saúde e tecnologia.

As aulas serão realizadas em diferentes turnos - manhã, tarde e noite - nas unidades de Belo Horizonte (Barro Preto e Venda Nova), Contagem e Betim. Os interessados devem se inscrever presencialmente na unidade onde o curso será realizado, apresentando documento com foto, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Menores de idade precisam estar acompanhados por um responsável legal.

As vagas são distribuídas entre os dois programas de acesso gratuito. O PSG é voltado a pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos. Já o Senac+ contempla alunos indicados por empresas do setor de comércio de bens, serviços e turismo, sindicatos empresariais e entidades sociais que atendem públicos em situação de vulnerabilidade. Para isso, as instituições precisam estar previamente credenciadas junto ao Senac.

Estrutura moderna e foco em empregabilidade

Com foco na preparação para o mercado de trabalho, o Senac investiu na modernização de seus espaços pedagógicos em 2025. Os estudantes já têm acesso a salas e laboratórios equipados com recursos atualizados, como cozinhas didáticas, laboratórios de estética e saúde, salas com iMacs e ambientes maker, além de salas de aula interativas. A estrutura visa garantir um aprendizado prático, alinhado às exigências das novas profissões.

Destaques entre os cursos disponíveis

A oferta inclui cursos variados em diferentes unidades. Na Faculdade Senac BH (Barro Preto), por exemplo, há formações como Excel avançado, cuidador de idosos, costura básica, técnicas de preparo de pizzas e bolos, entre outros.

Já em Venda Nova, os cursos abrangem desde montagem e manutenção de computadores até rotinas contábeis. Em Betim, são oferecidos cursos como web designer e assistente administrativo. Contagem também disponibiliza formações em lógica de programação, habilidades gerenciais e comunicação em público.

As inscrições permanecerão abertas até o preenchimento das vagas. A lista completa dos cursos e as informações detalhadas podem ser consultadas pelo site do Senac, pelo telefone 0800 724 44 40 ou pelo WhatsApp (31) 3057-8600.



