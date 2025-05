A Escola Profissionalizante Santo Agostinho (EPSA), localizada na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, está com inscrições abertas para 160 bolsas de estudo 100% gratuitas em cursos técnicos e profissionalizantes no segundo semestre de 2025. As vagas são voltadas para candidatos de baixa renda que buscam qualificação para ingressar no mercado de trabalho.

As bolsas cobrem não apenas as mensalidades, mas também material didático, uniforme, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e lanche diário. Para concorrer, os interessados devem comprovar renda familiar de até um salário-mínimo e meio por pessoa e participar de uma avaliação socioeconômica.

A EPSA, que faz parte da Rede Lius Agostinianos e é mantida pelos Freis Agostinianos, atua há mais de 25 anos na formação de jovens e adultos com foco em inclusão e empregabilidade.

As oportunidades são divididas em 65 vagas para cursos técnicos noturnos - sendo 35 para Administração e 30 para Informática - e 95 vagas em cursos profissionalizantes, com turmas à tarde e à noite. Estão disponíveis 25 vagas para Informática Básica, 20 para Automação Residencial Básica, 20 para Robótica e 30 para Marketing Digital.

As inscrições são on-line, pelo site. Para os cursos técnicos, o prazo vai até 4 de junho. Já para os profissionalizantes, as inscrições seguem até 18 de junho.

A seleção será feita com base na ordem de inscrição, critérios socioeconômicos e disponibilidade de vagas. Mais detalhes estão disponíveis nos editais publicados no site da escola.