MG: cursos de turismo gratuitos recebem inscrições até junho

Profissionais e interessados em trabalhar no setor de turismo em Minas Gerais têm até o dia 16 de junho para se inscrever em dois cursos gratuitos oferecidos pelo Programa Rotas do Conhecimento. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), e o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS). As aulas, na modalidade a distância (EaD), começam no dia 23 de junho e os participantes receberão certificado de conclusão ao final do curso.

Com carga horária de 40 horas, os cursos são voltados para pessoas a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo e que residam em qualquer município mineiro. A seleção dos inscritos será feita por sorteio eletrônico, seguindo os critérios do edital. As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial do IFSULDEMINAS.

Capacitação para o turismo rural e desenvolvimento de projetos

Um dos cursos oferecidos é "Turismo Rural: Estratégias e Técnicas para Gestores e Profissionais", com 260 vagas. O objetivo é capacitar gestores públicos, empreendedores e profissionais que atuam ou desejam atuar no turismo rural. A proposta é fornecer ferramentas para a criação de produtos turísticos sustentáveis, roteiros autênticos e ações que valorizem o patrimônio cultural e natural das comunidades rurais.

O segundo curso, "Projetos Turísticos: Do Papel à Prática", disponibiliza 310 vagas e foca na qualificação de profissionais do setor público e privado para desenvolver projetos turísticos viáveis e alinhados às políticas públicas. A capacitação busca incentivar propostas que atendam às demandas locais, com responsabilidade social, econômica e ambiental.

Oportunidade de qualificação acessível

Os cursos fazem parte da estratégia do Governo de Minas para fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento regional e ampliar a qualificação de mão de obra no setor. Com o formato EaD, a proposta permite acesso facilitado à formação, mesmo para quem vive em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino