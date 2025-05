Matrículas no ensino superior à distância crescem 326%

As matrículas em cursos de Ensino Superior à distância cresceram 326% entre 2013 e 2023 e o percentual de alunos com mais de 60 anos cresceu 672% no período. Os números são da 15ª edição do Mapa do Ensino Superior no Brasil, estudo realizado pelo Instituto Semesp (Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior), com dados referentes ao ano de 2023.

Os dados do estudo mostram ainda que, no mesmo período, as matrículas de cursos presenciais caíram e que 49,3% do total de matrículas no ensino superior no Brasil são de estudantes na modalidade ensino a distância (EAD). O percentual representa um crescimento de 13,4% em relação a 2022.

Ruy Astrath, diretor geral da Faculdade Focus, analisa o cenário do ensino superior a distância no país e aponta uma transformação no perfil do estudante brasileiro. "Hoje, quem busca o Ensino Superior não é só o jovem recém-saído do Ensino Médio, são homens e mulheres que trabalham, cuidam da família e decidem investir no futuro. O crescimento da EAD demonstra que a população quer estudar, só precisava de um caminho mais próximo e flexível"

O Mapa do Ensino Superior no Brasil também indicou que o número de alunos matriculados na modalidade EAD é de 4,91 milhões e a rede privada é responsável por 95,9% das matrículas na modalidade.

O estudo prevê que o próximo Censo da Educação Superior, referente ao ano de 2024, revela que um número de alunos na modalidade EAD ultrapassa os da modalidade presencial. Esta distribuição já é realidade na região Norte, com 51% dos alunos EAD, e na região Sul, com 57,4%. Pelo quarto ano consecutivo, o número total de ingressantes na EAD é maior que o presencial.

“A EAD é uma experiência de aprendizagem que respeita o tempo do aluno, valoriza sua história e aposta em sua capacidade de superação. Por isso, cresce ano após ano. Na minha opinião, os estudantes encontraram na EAD o caminho da transformação”, pontua o diretor da Faculdade Focus.

EAD como principal via de acesso ao Ensino Superior no Brasil

Para Ruy Astrath, o ensino a distância representa uma transformação estrutural e social no acesso ao ensino superior no Brasil. Em sua avaliação, o EAD se estabeleceu como o principal caminho para que um número cada vez maior de brasileiros ingresse na universidade, especialmente para as camadas da população que historicamente foram excluídas do sistema educacional tradicional.

“Mais do que oferecer cursos, o EAD foi a resposta para milhares de alunos que sonhavam com um diploma, mas nunca tiveram a chance. Ele pode abrir portas, construir caminhos e transformar trajetórias. A modalidade é a realidade concreta de quem estuda, trabalha e não abre mão de crescer, e símbolo dessa nova educação, inclusiva, moderna e comprometida com o futuro”, defende o diretor universitário.

A análise do Semesp ainda considerou a maior presença das tecnologias no ensino superior e os valores mais acessíveis das mensalidades nos cursos EAD como os fatores de maior facilidade de ingresso ao Ensino Superior.

"Os fatores que impulsionaram esse aumento do EAD na última década foram, sem dúvida, o acesso ampliado à tecnologia, permitindo que o aluno estude de onde estiver; o custo reduzido, a flexibilidade de horários, ideal para quem precisa conciliar trabalho, filhos, casa e estudos e o foco no mercado de trabalho, com cursos objetivos", afirma Astrath

Segundo o especialista, o ensino a distância, regulamentado e avaliado pelo Ministério da Educação (MEC), oferece uma oportunidade real de formação para quem sempre sonhou com o diploma, mas outros compromissos impediam o acesso à educação superior.

“Estudar no EAD pode ser um ganho para quem busca seu primeiro diploma, visto que é uma modalidade consolidada pelo MEC como alternativa válida e confiável e, acima de tudo, ele pode trazer para perto quem por muito tempo ficou à margem. Com metodologias ativas, acolhimento e apoio constante, o aluno que chega pela primeira vez ao Ensino Superior sente que pode conquistar seu primeiro diploma de ensino superior”, declara o profissional.

Metodologia de ensino nas instituições de ensino a distância

Astrath explica que os cursos da modalidade EAD são pensados para integrar teoria e prática por meio de aulas ao vivo e interativas, que apresentam situações reais do mercado de trabalho. Além disso, laboratórios virtuais e ferramentas digitais avançadas, material didático claro e dinâmico, mentoria ativa e capacitada para conduzir atividades práticas mesmo no ambiente online e parcerias locais permitem a realização de estágios, oficinas e vivências práticas quando necessário.

De acordo com o especialista em educação a distância, nesta modalidade a motivação dos estudantes se cultiva com presença, escuta e propósito, que segundo ele, são praticados por meio do Núcleo de Apoio Intensivo ao Aluno (NAIA) com mentorias individuais e em grupo para orientar o estudante desde o primeiro semestre.

Para o diretor universitário, ações de pertencimento, como eventos, palestras, comunidades virtuais e lives motivacionais e professores comprometidos, que acompanham e desafiam os alunos a evoluírem em um caminho de progressão profissional, mostram que cada módulo vencido é um passo rumo à realização de um sonho.

“Em um cenário onde parte do sistema educacional tenta deslegitimar o ensino a distância, é preciso sair em defesa da educação acessível, transformadora e de qualidade. Educação não é um luxo, é um direito, e o EAD, quando bem conduzido, é a ponte que leva milhares de brasileiros a acessá-lo” declara Astrath.

