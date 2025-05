Enem 2025: confira o prazo de inscrição e datas das provas

O Ministério da Educação anunciou as datas para as inscrições e a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os candidatos terão de 26 de maio a 6 de junho para realizarem as inscrições.

Já as provas objetivas e de redação serão aplicadas em 9 e 16 de novembro. Outros detalhes, como o valor da taxa de inscrição e as formas de pagamento, deverão ser publicados em breve no edital que regulamentará a seleção. O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do exame foi encerrado em 2 de maio.