MG: 700 mil alunos poderão estudar para o Enem por aplicativo gratuito

Nesta segunda-feira (17/03), foi realizado o "mega aulão" de lançamento da versão atualizada da plataforma Enem 2025, que, neste ano, estará acessível a estudantes de todas as etapas do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O aplicativo gratuito oferecerá materiais didáticos, videoaulas, correção de redações por inteligência artificial, trilhas formativas, simulados e relatórios detalhados aos estudantes. O evento reuniu cerca de mil alunos de cinco escolas estaduais no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

O aulão marcou oficialmente o início das atividades de preparação para a avaliação nacional, que será realizada entre 4 e 11 de novembro. "É um crescimento robusto que estamos oferecendo. A previsão é que, neste ano, nossa plataforma triplique o número de alunos. Antes, o aplicativo era apenas para os alunos do terceiro ano, desta vez será para o primeiro e o segundo também. Isso significa que cerca de 700 mil alunos terão acesso", destacou, durante o evento, o vice-governador de Minas Gerais Mateus Simões.

Plataforma Enem MG



A plataforma Enem MG promete revolucionar a preparação dos estudantes da rede estadual. Utilizando inteligência artificial, oferece correção automática de redações manuscritas, trilhas de estudo personalizadas e suporte pedagógico. Em parceria com a Britannica Education, líder mundial em conteúdo educacional, a plataforma garante acesso a materiais de alta qualidade, alinhados às exigências do Enem.



Em 2024, segundo o Governo do Estado, a plataforma alcançou resultados significativos em Minas Gerais, com mais de 1 milhão de acessos, 600 mil redações corrigidas por IA, 750 mil cadernos de simulados impressos e adesão de 85% dos estudantes cadastrados.

Apesar das restrições ao uso de celulares nas escolas, a administração estadual reforçou que a legislação permite o uso desses dispositivos para fins pedagógicos, como no caso da plataforma Enem MG. Além disso, a SEE/MG disponibiliza diversas plataformas educacionais, como Elefante Letrado, Britannica Education e Google for Education, que estão liberadas para uso.

Como acessar a plataforma?





Para acessar a plataforma, os estudantes devem inserir o número de matrícula como login e a senha no site enem.educacao.mg.gov.br. Já os gestores e professores devem inserir o número da Matrícula do Servidor Público (Masp). O aplicativo para dispositivos móveis também está disponível para download na Play Store e na App Store.

O Governo de Minas declarou que irá destinar cerca de R$ 250 milhões para a execução de diversas iniciativas voltadas à preparação para o exame ao longo de 2025 e 2026. “Essa plataforma é uma possibilidade muito positiva para os nossos alunos se prepararem para o Enem. Todo o esforço justifica o sucesso que tivemos em Minas Gerais. No ano passado, tivemos a única aluna da rede pública do Brasil com nota mil no último Enem. Além disso, 590 alunos da rede estadual alcançaram nota acima de 950”, completou Simões.





Minas Gerais destaque no Enem 2024





De acordo com o Governo do Estado, a plataforma Enem MG, lançada em 2024, beneficiou mais de 264 mil estudantes. O estado conquistou o primeiro lugar em redações com notas entre 980 e mil pontos e liderou o ranking nacional de redações com notas entre 950 e 980 pontos, o que resultou em milhares de acessos a universidades públicas. No último ano, o Governo de Minas declarou ter investido R$ 25 milhões em transporte e hospedagem para 36 mil estudantes, garantindo alimentação e estadia para aqueles que residem em cidades onde o exame não foi aplicado.

Ao todo, 12 pessoas no país conseguiram tirar a nota máxima na prova dissertativa-argumentativa no Enem 2024, sendo duas de Minas. A única nota mil alcançada por um aluno de escola pública, no ano passado foi de uma aluna mineira. Samille Leão Malta concluiu o ensino médio no Colégio de Aplicação (Coluni) da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e foi aprovada em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

