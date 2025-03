BH: Avenida Teresa Cristina é bloqueada por causa de fortes chuvas

A Avenida Teresa Cristina, na regionais Barreiro e Oeste de BH, foi interditada no fim da tarde desta segunda-feira (17/3) por causa das fortes chuvas que atingem a capital mineira. Há alto risco de transbordamento do Córrego Ferrugem e do Ribeirão Arrudas.

De acordo com atualização da Defesa Civil de Belo Horizonte, emitida às 17h27, chove em todas as regiões da cidade, com exceção da Norte. Nas regionais Oeste e Venda Nova, chove extremamente forte, com precipitações com volume superior a 5 mm a cada cinco minutos.

Nas regiões Pampulha e Noroeste, a precipitação está forte, com volume entre 2,6 mm a 5 mm. No Barreiro, Centro-Sul e Nordeste, a chuva está moderada, com intensidade de 1,1 mm a 2,5 mm por cinco minutos. Na Leste, chove fraco, com volume entre 0,1 a 1 mm.

Granizo

Belo Horizonte está sob alerta para a possibilidade de queda de granizo, nesta segunda-feira (17/3). Segundo a Defesa Civil Municipal, o fenômeno pode atingir a capital na próxima hora. O aviso foi emitido às 17h10.





O órgão recomenda que os moradores redobrem a atenção e adotem medidas de proteção.

A recomendação é que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações da Defesa Civil





Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

