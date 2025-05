Novo Programa comenta tendências de tecnologia no YouTube

O mercado de tecnologia tem vivido uma transformação na forma de consumir informação. Enquanto portais como Olhar Digital se consolidam como fontes confiáveis de notícias técnicas e canais como o Compilado do Código Fonte TV ganham público com resumos semanais, surge o Desbugados , um canal para transmissões semanais ao vivo que aposta na mistura entre análise crítica, leveza e bom humor. Desde sua estreia, em 1º de abril, conquistou 10 mil seguidores no primeiro mês, demonstrando forte engajamento e aceitação do público.

A iniciativa reúne três nomes que já atuam com protagonismo no setor de tecnologia: Ricardo Pupo , professor universitário, autor do best-seller “Engenharia de Prompt para Devs” e diretor-executivo da T2S, empresa de Tecnologia da Informação; Rodrigo Salgado , também diretor-executivo da T2S e professor universitário; e Léo Andrade , professor universitário e criador de conteúdo com experiência em canais voltados ao ensino de ferramentas low-code e no-code.

“A motivação veio da sala de aula. A área de TI é muito dinâmica. Todo dia tem uma novidade, então fica difícil acompanhar. Mas é preciso, então, por que não usar as redes sociais e informar com uma linguagem mais irreverente e descontraída? Durante conversas sobre assuntos diversos, surgiu a ideia e nós três gostamos dela. Foi unânime”, explica Ricardo.

Rodrigo Salgado reforça que o canal nasceu da vontade de equilibrar informação com leveza: “Idealizamos um formato onde pudéssemos falar do universo geek e dev com bom humor, algo que agregasse conhecimento sem deixar de ser divertido”.

Léo Andrade destaca: “Já fazia vídeos no YouTube com esse viés educacional, mas sempre fui uma pessoa bem-humorada. Quando surgiu a ideia de unir isso com o Ricardo e o Rodrigo, vi a chance de explorar um lado mais cômico sem abrir mão do conteúdo”.

Transmitido às terças-feiras, às 18h, pelo YouTube, o programa ao vivo traz comentários sobre as notícias da semana e conta com três quadros fixos que reforçam o formato dinâmico: “Reagindo a Memes”, que aborda situações reais do mundo tech; “Vagas Bizarras”, dedicado à análise de oportunidades de emprego inusitadas; e “Termo da Semana”, no qual os apresentadores reagem e explicam expressões populares emergentes da Geração Z de forma descontraída.

Mas o Desbugados vai além da transmissão ao vivo. O canal é parte de um ecossistema construído pelo próprio time de produção, que inclui um portal de notícias com cobertura contínua e apoio de agentes de inteligência artificial desenvolvidos internamente. Esses agentes atuam em tarefas de curadoria, planejamento e até na escrita dos roteiros, além de alimentarem mecanismos interativos integrados à transmissão, permitindo participação do público em tempo real. Mas tudo com supervisão dos professores.

O portal, desenvolvido pela equipe do Desbugados, integra notícias, ferramentas e recursos interativos, com atualizações sobre temas do universo tecnológico. Essa integração entre portal e Desbugados reflete a visão dos criadores sobre o futuro da comunicação digital: acessível e interativa.

A estratégia também aposta em presença multiplataforma. Além do YouTube , o Desbugados está ativo no Instagram , Facebook , TikTok, X e LinkedIn , garantindo que os conteúdos estejam acessíveis para diferentes perfis de usuários em diversas plataformas. Também foram criadas comunidades no Discord e no WhatsApp. Em um mercado onde o consumo de notícias e entretenimento é cada vez mais fragmentado, estar presente em múltiplas redes sociais permite alcançar públicos variados, desde estudantes de TI até profissionais consolidados do setor.

A aposta em um modelo multiplataforma é sustentada por tendências de mercado que mostram um aumento no consumo de conteúdos curtos e diretos em redes sociais. Segundo o relatório “ Digital 2024 ” da We Are Social, o Brasil é um dos países que mais consome vídeos em redes sociais, o que reforça a escolha estratégica de expandir para diferentes plataformas.

“A tecnologia já é cheia de terminologias, e coisas nascendo e morrendo o tempo todo. Colocar uma pitada de humor torna tudo mais acessível e menos exaustivo”, comenta Rodrigo.

Com presença em diferentes redes e linguagem voltada ao público de tecnologia, o Desbugados tem registrado crescimento de público entre desenvolvedores e entusiastas do universo geek. A rápida aquisição de 10 mil seguidores em apenas um mês reflete não apenas o engajamento do público, mas também a aceitação da proposta descontraída e acessível, alinhada às novas tendências de consumo digital. Em um mercado onde o consumo de conteúdo tecnológico exige clareza e objetividade, o Desbugados encontrou o equilíbrio entre informação técnica e entretenimento leve, conquistando espaço em múltiplas plataformas.

