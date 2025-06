Rede de supermercado em BH promove "Semana da Contratação"

A rede de supermercados Verdemar promove, entre os dias 9 e 13 de junho, mais uma edição da “Semana da Contratação”, com atendimento presencial das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 600, 8º andar no Centro de Belo Horizonte, próximo à Praça Sete.

Voltada para candidatos com ou sem experiência, a ação tem seleção na hora e não exige agendamento prévio, o que a torna uma excelente oportunidade tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para quem deseja se recolocar no mercado de trabalho.

De acordo com a empresa, há vagas para diferentes perfis e níveis de escolaridade, com destaque para os salários e benefícios, considerados entre os melhores do setor supermercadista. Para participar, os interessados devem levar documentos pessoais e comprovante de endereço.

Segundo superintendente de Recursos Humanos da rede, Leandro Souza de Pinho, o mutirão é uma “grande oportunidade” para aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho, tanto para quem vai trabalhar pela primeira vez quanto para quem já tem experiência. “Valorizamos a diversidade e oferecemos um ambiente acolhedor, com benefícios e oportunidades reais de desenvolvimento profissional”, diz ele.