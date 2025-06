Inep prorroga inscrições do Enem 2025 até dia 13 de junho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o Enem 2025 foram prorrogadas até o dia 13 de junho, de acordo com o Inep em comunicado divulgado na madrugada deste sábado (7). Inicialmente, o prazo terminaria na última sexta-feira (6), às 23h59.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a Página do Participante, no site oficial do Enem.

Em publicação nas redes sociais no último dia 30, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que mais de 2,6 milhões de candidatos já estavam inscritos no Enem 2025.

Estudantes do 3º ano do ensino médio matriculados em escolas públicas já estão pré-inscritos automaticamente no Enem 2025, mas precisam confirmar seus dados pessoais e escolher o idioma da prova de língua estrangeira, entre inglês ou espanhol.

Após concluir o preenchimento das informações, o participante deve gerar o boleto bancário da taxa de inscrição, chamado de GRU (Guia de Recolhimento da União), no valor de R$ 85.

O pagamento pode ser feito em qualquer banco, casa lotérica, aplicativos bancários ou via Pix, utilizando o QR code localizado no próprio boleto, até o dia 18 de junho.

Os candidatos que foram beneficiados com a isenção da taxa de inscrição ainda não estão inscritos no Enem 2025. Neste caso, é necessário que o participante efetue seu registro durante o período de inscrição.

Apesar da prorrogação das inscrições, as datas de aplicação do Enem 2025 estão mantidas para os dias 9 e 16 de novembro, em dois domingos consecutivos, na maior parte do país.

No entanto, devido à realização da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas), estudantes das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

De acordo com o edital, a mudança nas datas do exame nesses municípios ocorre devido à indisponibilidade do recurso de acessibilidade da videoprova em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Novo calendário do Enem 2025

Período de inscrição geral: até 13 de junho Pagamento da taxa de inscrição: até 18 de junho Primeiro dia de provas: 9 de novembro Segundo dia de provas: 16 de novembro Aplicação das provas nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado Pará: 30 de novembro e 7 de dezembro A Folha oferece assinatura gratuita para estudantes que se inscreverem no Enem; clique aqui para saber mais.