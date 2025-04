Enem 2025: prazo para pedir isenção da taxa de inscrição é até esta sexta

Estudantes que têm direito à isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 podem fazer a solicitação para o benefício até esta sexta-feira (2/5). A princípio, o prazo era até 25 de abril, mas o Ministério da Educação (MEC) prorrogou.

Os interessados devem realizar a solicitação na Página do Participante, acessível por meio do login único do site Gov.br. A nova data vale também para o envio da justificativa de ausência no Enem 2024, caso o candidato tenha recebido a isenção naquele ano. Essa informação é necessária para possibilitar a participação gratuita na edição de 2025.

A isenção é destinada para os seguintes perfis: estudantes que este ano estão matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública; participantes do programa pé-de-meia; pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada; e Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico) e que que possuem renda familiar de até 3 salários mínimos ou per capita de até meio salário mínimo.

Os resultados das solicitações de isenção da taxa de inscrição e do envio das justificativas de ausência no último Enem serão divulgados no dia 12 de maio. O período para solicitação de recurso é de 12 a 16 de maio.

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é fundamental para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025, assim como para efetivar a inscrição no exame. Mesmo com a isenção confirmada, o estudante precisa fazer sua inscrição, em período ainda a ser divulgado pelo MEC.

Isenções em 2024

Em 2024, dos mais de 4,3 milhões de inscritos confirmados, 63,6% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição. Na edição daquele ano, do total de inscritos, 73,4% participaram da prova no primeiro dia, índice que revela um aumento de 1,5% em relação ao Enem 2023, quando 71,9% dos inscritos compareceram.

Dos concluintes do ensino médio da rede pública, 94% se inscreveram. O aumento desse público no exame foi de 36% em relação à edição de 2023, quando 58% dos concluintes fizeram inscrição. Das 27 unidades da Federação, 14 tiveram 100% de seus concluintes inscritos no Enem.

*Com informações de Agência Brasil

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos