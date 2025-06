Unimed-BH abre inscrições para programa de estágio na área da saúde

A Unimed-BH abriu o processo seletivo para vagas de estágio nas unidades da rede. O programa Decola vai selecionar estudantes de biomedicina, enfermagem e farmácia com previsão de formatura para julho ou dezembro de 2026. As inscrições vão até 22 de junho. As oportunidades também são para pessoas com deficiência (PCD).

Os candidatos escolhidos vão iniciar as atividades em setembro deste ano. O estágio é presencial, tem duração de 12 a 15 meses e carga horária diária de seis horas. Além da bolsa estágio, cujo valor não foi informado, serão fornecidos vale-refeição e transporte, seguro de vida e plano de saúde.

Após a inscrição, os candidatos serão submetidos a um teste on-line. O processo ainda abrange as etapas de dinâmica on-line e entrevistas com a equipe de recursos humanos e de lideranças.

Para a ex-estagiária do programa, Rafaella Silva Ferreira, a oportunidade foi essencial para a sua formação. "A vivência hospitalar foi essencial para que eu consolidasse conhecimentos teóricos, desenvolvesse autonomia e me sentisse cada vez mais preparada para os desafios da profissão. Sou grata por cada oportunidade e por cada paciente que confiou em meu cuidado. Sem dúvida, essa etapa foi transformadora e reforçou minha vocação pelo cuidar".

Decola



O Programa de Estágio da Unimed-BH tem como objetivo desenvolver, estimular e favorecer a formação e a qualificação de futuros profissionais, transformando o aprendizado em ações positivas, sob orientação de gestores experientes. Para mais informações, acesse o link.

Serviço

Programa de Estágio Decola 2025

Vagas para estudantes de biomedicina, enfermagem e farmácia

Inscrições: até 22 de junho

Início do programa: setembro de 2025

Informações: https://decola.unimedbh.io/

