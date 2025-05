Vale abre 400 vagas em Minas Gerais para o Programa Jovem Aprendiz

A mineradora Vale está com inscrições abertas para o seu Programa Jovem Aprendiz, que oferece 400 oportunidades em 13 municípios de Minas Gerais. Os interessados têm até o dia 2 de junho para se candidatar. Ao todo, são mais de 700 vagas em todo o Brasil. O programa combina teoria e prática, visando promover o desenvolvimento profissional de jovens com idades entre 18 e 21 anos e 11 meses. Pessoas com deficiência podem participar sem limite de idade.

Voltado para quem já concluiu o ensino médio, o programa tem duração de até dois anos, com jornadas diárias de 4h, 6h ou 8h, conforme a função. É exigido que o candidato resida no município onde deseja atuar e esteja com a vacinação contra febre amarela em dia. As vagas em Minas estão distribuídas nas cidades de Barão de Cocais, Belo Horizonte, Congonhas, Conselheiro Pena, Governador Valadares, Itabira, Itabirito, Mariana, Nova Era, Nova Lima, Ouro Preto, Rio Piracicaba e São Gonçalo do Rio Abaixo.

A gerente geral de Capacitação Técnica da Vale, Cinara Uliana, destaca o compromisso da empresa com a formação de novos talentos: "Com o Programa Jovem Aprendiz abrimos as portas para que jovens iniciem suas trajetórias profissionais em um ambiente de aprendizado contínuo, colaboração e crescimento".

Um exemplo desse impacto positivo é a história da técnica em mecânica Duane Correia, que participou do programa e foi efetivada na empresa. Ela conta que a experiência contribuiu significativamente para sua formação pessoal e profissional. "Pude entender o funcionamento de uma grande empresa e ampliar minha visão de futuro", relata.

O processo seletivo é inteiramente online e composto por prova, dinâmica em grupo, avaliação psicológica e painel com gestores, além de exames médicos e entrega de documentos. A remuneração parte de R$1.035,20 e os selecionados contarão com benefícios como assistência médica, seguro de vida, vale transporte, programas de bem-estar e alimentação, entre outros.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos