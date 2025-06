MGS abre seleção para vagas de nível fundamental em BH e região

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS) abriu, nessa segunda-feira (16/6), um novo processo seletivo para formar cadastro reserva em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) até as 23h do dia 30 de junho.

O Processo Seletivo Público Simplificado é regido pelo Edital nº 03/2025, e reserva 10% das oportunidades para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, com contratação sob regime CLT. Para participar é preciso pagar a taxa de inscrição de R$ 50.

As vagas são para cargos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza de laboratório, camareiro(a) hospitalar, servente escolar e cantineiro. Os salários inicias variam entre R$ 1.649,12 e R$ 1.654,44. A empresa também oferece benefícios como vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida em grupo. A jornada de trabalho será de 44 horas semanais.

A prova será realizada em 20 de julho e contará com 20 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa (10), Matemática (5) e Conhecimentos Gerais (5). O local do exame será divulgado no site da MSG.

O número de vagas não foi divulgado, pois as contratações serão realizadas de acordo com a demanda da MSG nos municípios. Os selecionados passarão por 90 dias de experiência, a partir da data de admissão. O contrato terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da empresa.

Todo conteúdo programático, atribuições de cada cargo e demais informações estão disponíveis no edital.

MSG

A MSG é uma empresa pública vinculada ao Governo de Minas com 71 anos de história. Atua em mais de 200 municípios mineiros e em 17 cidades do Espírito Santo, com serviços que vão desde limpeza e conservação até apoio administrativo.

Serviço