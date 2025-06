MGS abre seleção de vagas em 95 cidades de MG, com salário de até R$ 12 mil

A Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS) abriu, nessa segunda-feira (23/6), um novo processo seletivo de cadastro reserva para atuar em contratos de prestação de serviços em 95 municípios do estado, com salários de até R$ 12,9 mil e benefícios. Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) até 21 de julho.

O Processo Seletivo Público Simplificado é regido pelo Edital nº 04/2025 e reserva 10% das oportunidades para pessoas com deficiência (PCD). As ofertas são para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com contratação sob regime CLT.

Para participar, é preciso pagar a taxa de inscrição que varia de acordo com o nível de escolaridade exigido: R$ 50 para nível fundamental; R$ 59 para médio/técnico; e R$ 64,50 para superior.

A oportunidade contempla 45 tipos de empregos, com vagas para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza de laboratório, camareiro(a) hospitalar, servente escolar, cantineiro, motorista, eletricista, coveiro, jardineiro, técnico em informática, porteiro e outras áreas.

As vagas são para Belo Horizonte e Região Metropolitana, Abaeté, Alfenas, Barbacena, Divinópolis, Felixlândia, Ipatinga, Juiz de Fora, Lavras e outras cidades. A lista conta com 95 municípios. Confira a lista completa de vagas e as localidades no edital.