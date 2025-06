IBGE/MG abre 26 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,1 mil em BH

As jornadas variam conforme cada setor: para estudantes de Direito, Informática e Jogos Digitais, a carga é de 30 horas semanais; em Administração, vai depender do setor de atuação, podendo ser de 20 ou 30 horas semanais. Nos demais cursos a jornada será de 20 horas semanais. Os selecionados irão trabalhar de segunda a sexta na Superintendência do IBGE em Minas Gerais, localizada na Rua Oliveira, 523, bairro Cruzeiro, na região Centro-Sul, da capital mineira. Após a inscrição, os candidatos deverão realizar uma prova on-line com 20 questões para dar continuidade no processo. O teste é distribuído entre Língua Portuguesa (5), Matemática (5), Raciocínio Lógico (5), Geografia (5) e Conhecimentos Gerais e Atualidades (5). Cada questão terá tempo limite de dois minutos para resposta. O resultado da prova será divulgado em 17 de julho. Veja lista de vagas aprovadas para o CNU 2025, divididas por órgão público

Os aprovados serão chamados para entrevistas com o supervisor da vaga, seguindo a classificação geral e respeitando as cotas destinadas a pessoas com deficiência e outras modalidades de concorrência. O início das atividades presenciais não foram divulgados pelo IGBE.

Segundo a gerente de Recursos Humanos do IBGE em Minas Gerais, Isabela Jordão, o estágio é uma oportunidade de desenvolvimento para os estudantes. "A possibilidade de trazer novos talentos para o IBGE é um diferencial enorme para agregar experiências/conhecimentos relacionados a temas atuais da administração pública e uma excelente oportunidade para os estudantes desenvolverem competências pessoais e profissionais", destaca.

Serviço

IBGE/MG abre vagas para estágio em Belo Horizonte

Vagas para estudantes a partir do 3º período de Administração, Informática, Jogos Digitais, Ciências Contábeis, Direito, Geografia, Comunicação Social – Audiovisual, Jornalismo e Turismo/Eventos.

Inscrições: até 1 de julho