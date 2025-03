UFU publica novo edital para finalização de campus Patos de Minas

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) publicou edital de licitação para a contratação de empresa que irá concluir as obras do Bloco 1APM do Campus de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A construção está parada desde outubro de 2024 por conta da desistência da empresa anteriormente contratada.

Foram destinados R$ 8.396.405,64 para finalizar as obras. A sessão pública que definirá a empresa vencedora da licitação está marcada para o dia 17 de abril.

O prédio de mais de cinco mil metros quadrados, composto por salas de aula e administrativas, auditórios, laboratórios, restaurante universitário e biblioteca e as vias de acesso, calçadas e cercamento em gradil estão em fase de acabamento.

Dificuldades



As obras tiveram início em 2012, mas foram paralisadas por falhas no processo de doação do terreno na região dos 30 Paus. Foram quatro anos de paralisação até que todas as pendências fossem solucionadas, em 2016.

O problema seguinte foi a desatualização de valores, o que foi contornado com aditivos de R$ 15 milhões por parte do Governo do Estado e de mais R$ 4 milhões em emendas do deputado Zé Vitor, ainda em 2022.

A expectativa era de que as obras deste primeiro prédio do campus fossem concluídas no final do ano passado, mas a empresa que executava o projeto apontou dificuldade financeira e anunciou desistência do contrato. A UFU tentou um acordo com a segunda colocada na licitação, mas a empresa também não demonstrou interesse.

