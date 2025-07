Inscrições do CNU começam nesta quarta-feira (2/7), anuncia MGI

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviço Público anunciou, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (30/6), que o período de inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) será aberto já na quarta-feira (2/7) e seguirá até 20 de julho. O edital será divulgado nesta segunda-feira (30/6), em edição extra.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 70, será igual para todos os cargos. Segundo a ministra Esther Dweck, a medida tem como objetivo tornar o valor da taxa mais acessível. O valor deve ser pago até 21 de julho.

O certame ofertará 3.652 vagas para mais de 30 órgãos federais. As oportunidades são para cargos de nível superior e médio, que serão agrupados em nove blocos temáticos.

Uma das principais novidades da segunda edição do CNU é a aplicação de provas (objetiva e discursiva) em dois dias. As provas do CNU serão aplicadas em 228 cidades, em todo o Brasil.

No primeiro dia, previsto para 5 de outubro, serão aplicadas as provas objetivas, para todos os candidatos e candidatas inscritos. Já no segundo, previsto para 7 de dezembro, serão realizadas as provas discursivas. Nessa etapa, realizarão as provas apenas os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para a segunda fase do concurso.

Das provas



De acordo com o MGI, a prova objetiva será composta 90 questões de múltipla escolha para nível superior (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos). Já a prova para cargos de nível intermediário contará com 68 itens (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos). As provas serão aplicadas no turno vespertino em horários diferentes, sendo:

Nível Superior: 13h às 18h (5h)

Nível Intermediário: 13h às 16h30 (3h30)

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já a prova discursiva para cargo de nível superior terá duas questões discursivas e serão aplicadas das 13h às 16h. Enquanto a prova para os cargos de nível intermediário contará com uma redação dissertativa-argumentativa e poderão ser realizadas das 13h às 15h.