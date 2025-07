Domingo (6) é o quarto dia mais frio registrado em BH neste ano

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Belo Horizonte registrou o quarto dia mais frio do ano neste domingo (6/7). Segundo a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima registrada na na capital foi de 9,9ºC. A máxima prevista é 24ºC.

A previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.

No Barreiro, a mínima registrada foi de 13,1°C, às 5h35. Na Centro-Sul, a mínima foi de 12°C, às 6h25. Na Regional Oeste, a mínima foi de 12,1°C, com sensação térmica de 7,6°C, às 6h. Na Pampulha, a mínima foi de 10,3°C, com sensação térmica de 12°C, às 6h. Em Venda Nova, a mínima foi de 9,9°C, às 6h15.

Veja os 10 dias mais frios de BH em 2025:

Dados atualizados em: 6 de julho de 2025*

1. 8,1°C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)

2. 8,8°C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)

3. 9,4°C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)

4. 9,9°C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)

5. 10,0°C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)

6. 10,8°C – 16/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)

7. 11,3°C - 04/07/2025 5h45 (Mangabeiras)

8. 11,7°C – 17/06/2025 às 3h00 (Cercadinho), 03/07/2025 às 6h10 (Centro-Sul) e 03/07/2025 às 7h00 (Pampulha)

9. 11,8°C – 25/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)

10. 12,1°C – 20/05/2025 às 6h30 (Venda Nova)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Previsão para a semana

A semana ainda será de frio em Belo Horizonte, segundo o Climatempo. Na segunda-feira (7/7), o céu fica com algumas nuvens durante o dia e a temperatura fica entre 11ºC e 23ºC.

A terça-feira (8/7) será de céu com algumas nuvens. A mínima prevista é de 9ºC e a máxima fica na casa dos 22ºC.

Na quarta-feira (9/7), a mínima prevista é de 10ºC e a máxima é de 22ºC. O céu fica com algumas nuvens.

A quinta-feira (10/7) será de céu com nuvens e temperaturas entre 9ºC e 22ºC.

Na sexta-feira (11/7), o dia será claro com nuvens na parte da tarde. A mínima prevista é de 12ºC e a máxima é de 22ºC.