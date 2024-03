Morreu na madrugada desta quarta-feira (13/3), o idoso de 82 anos, que havia sido esfaqueado pelo cunhado por conta de uma briga por herança, em Patos de Minas. Lindolfo Caixeta Nascentes estava internado desde o dia 25 de fevereiro.

O autor do crime está preso. A filha do idoso, Lísia Maria Caixeta, de 48 anos, foi morta no mesmo ataque com três facadas. Ela tinha deficiência mental e problemas de locomoção.

O idoso tentava se defender e segurar o cunhado quando foi gravemente ferido. Em um dos golpes que acertou o tórax da vítima, a lâmina da faca quebrou dentro do corpo do idoso.

Inicialmente, ele foi levado para o Hospital Regional de Patos de Minas, mas morreu depois de ficar 17 dias internado.

Os policiais imobilizaram o suspeito com uma arma de choque elétrico e o detiveram ainda em briga com o idoso. O homem foi indiciado pelos homicídios e está à disposição da Justiça.