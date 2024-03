Uma mulher foi morta em frente à própria casa pelo ex-marido, em Uberlândia, nesta quarta-feira (13/3). O crime aconteceu na frente de uma criança de seis anos. A vítima tinha terminado o relacionamento e o homem não aceitava a situação. Ele estava foragido, mas acabou preso em Morrinhos (GO), na BR-153.



De acordo com o registro da Polícia Militar, no início da manhã, o homem foi até a casa da mulher tentando reatar o relacionamento, mas ela não aceitou. Houve discussão e ele a atacou com uma faca, golpeando a vítima várias vezes. O corpo foi deixado na porta da casa dela e o ex-marido fugiu em seguida.

A mulher tinha 30 anos e deixou dois filhos, sendo que a menina de 6 anos correu após a mãe ser morta e pediu ajuda. Vizinhos já tinham ouvido a briga antes do crime e Polícia Militar já havia sido chamada.Ainda segundo a PM, o relacionamento do casal durou seis anos e teve uma série de episódios de violência, o que teria motivado a separação. O casal até tentou reatar várias vezes, mas sempre havia problemas que faziam a vítima deixar o ex-marido. Há dois meses ela morava na casa onde foi morta.

O homem tem 27 anos e atua como serralheiro.