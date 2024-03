Polícia Militar apreendeu arma usada no crime e revólver de fabricação caseira

Um homem, de 32 anos, foi morto a tiros ao cobrar uma dívida de R$ 3 mil, relacionada ao tráfico de droga. O crime aconteceu na noite dessa terça-feira (13/3), no Bairro Pedra Branca, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A vítima foi encontrada sem vida ao lado de uma motocicleta. Populares informaram à Polícia Militar que o autor dos disparos estava na garupa do veículo e fugiu logo depois do crime.

No endereço do possível suspeito, o homem confessou o homicídio e entregou a arma do crime. Segundo ele, a vítima estava cobrava dele uma dívida que tinha por causa de drogas e exigiu uma moto como pagamento.

O suspeito concordou em entregar o veículo e combinou um local para fazer a transação. Depois do ‘pagamento’, o suspeito pediu uma carona para casa e, no meio do trajeto, percebeu que a vítima mudou de direção.

Temendo ser morto, o suspeito sacou a arma e atirou duas vezes na nuca da vítima, que morreu no local.

Segundo o Aspirante Neres, a vítima tinha diversas passagens por tráfico de drogas. Além da arma do crime, a polícia apreendeu um revólver de fabricação caseira calibre 28.

O suspeito, de 28 anos, foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil.