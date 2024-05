Um acidente com um ônibus na manhã deste sábado (11/5), deixou pelo menos 10 pessoas feridas e um morto em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

O veículo capotou e caiu de um barranco na RJ-116, no Bairro Sambaetiba, altura do km 6,5, sentido Nova Friburgo. Bombeiros dos quartéis de Rio Bonito e São Gonçalo acessaram o local, com o auxílio de um helicóptero.

Oito das vítimas foram socorridas pela Rota 116, concessionária que administra a via. Os bombeiros socorreram outras duas pessoas, que foram encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.