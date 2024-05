Por Maria Beatriz Giusti*

Correio Braziliense - Em meio à crise que assola o Rio Grande do Sul, provocada pelas enchentes no estado, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, destacou a criação de um abrigo emergencial específico para mulheres e crianças. O anúncio foi feito na quinta-feira (9/5), após a confirmação, pelo delegado Sandro Caron, secretário estadual da Segurança Pública, da prisão de seis suspeitos de estupro dentro de abrigos para desalojados pelas chuvas.

O abrigo exclusivo será instalado neste fim de semana, no Foro Regional do Partenon, na zona leste da cidade. Segundo o prefeito, também foi contratada segurança privada para permanecer no abrigo das 19h às 7h. Até o momento, vão ser recebidas no local ao menos 50 mulheres e crianças de até 12 anos.