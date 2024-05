Eldora do Sul, Rio Grande do Sul (9/5/24)

Em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um "cemitério de carros" se formou depois de o município ser inundado por águas que vieram do Rio Jacuí. Dezenas de carros e ônibus que tiveram que ser deixados por seus ocupantes aparecem submersos pela enxurrada.





Mais de 90% da cidade foram inundados com águas que vieram do Rio Jacuí e desceram para o Lago Guaíba, o que fez com que mais de 40 mil pessoas tivessem que deixar suas casas.









Rio Grande do Sul

Em todo o Rio Grande do Sul, 116 moradores morreram por conta das chuvas que atingiram o estado, segundo boletim da Defesa Civil publicado na manhã desta sexta-feira (10/5). Além disso, há 756 feridos e 143 desaparecidos.

Há, ainda, 408 mil desabrigados devido aos temporais — 70.772 pessoas recebem acolhimento em abrigos e outras 337.346 estão abrigadas em casas de amigos ou parentes. No total, 1,9 milhão de pessoas foram afetadas pelos temporais.