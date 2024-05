Vereador denuncia possível crime ambiental no Palhano, em Brumadinho

O vereador Daniel do Brumado (Avante) fez uma denúncia de um possível crime ambiental ocorrido na Região do Palhano, em Brumadinho, na Grande BH, nesta terça-feira (14/5). O vereador disse, em vídeo divulgado nas redes sociais, que árvores foram derrubadas próximas a um córrego, o que, segundo ele, teria ocorrido sem autorização. Além disso, relatou que caminhões da prefeitura estariam sendo utilizados em uma obra particular, o que seria proibido.

Sobre o suposto crime ambiental, Daniel relata que o derrubamento das árvores foi feito sem consentimento. "Acredito eu que aqui não tenha licença ambiental para isso. A poucos metros, temos um córrego que passa aqui. Então esse material, na hora que vir a chuva, vai carrear para dentro desse córrego", declara.

Na publicação, Daniel afirma que "a obra não é da prefeitura, porém tem máquinas e caminhões da prefeitura atuando em obra particular". O vereador demonstra indignação com o fato de que, segundo ele, há "vários pontos com estradas em péssimas condições, e a prefeitura (está) aqui no Palhano fazendo serviço para pessoa particular”.

Ainda em suas redes sociais, o político documentou a chegada das equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Polícia Militar Ambiental no local. Segundo ele, as entidades constataram irregularidades e paralisaram as atividades, notificando o responsável.

Por fim, Daniel do Brumado compartilhou a notificação da prefeitura ao responsável:

"Fica determinado a paralisação das atividades no local, até a apresentação de documentos autorizativos para as intervenções no lote supra citado.

Apresentar manifestação formal sobre a atividade de depósito de material que ocorreu no lote.



OBS: Apresentar as informações requeridas em três dias".

O Estado de Minas entrou em contato com a prefeitura para esclarecer os fatos e aguarda retorno.