Depois de anunciar estoque zerado, a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou o recebimento de novas doses da vacina bivalente contra COVID-19 na noite desta terça-feira (14/5). Agora, a administração municipal convoca o público prioritário para se vacinar em um dos 152 centros de saúde da capital, a partir desta quinta-feira (16/5). A campanha de vacinação da bivalente foi iniciada em fevereiro do ano passado.

Nesta tarde, a capital recebeu cerca de 38.200 doses, parte do primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde na sexta-feira (10/5). O imunizante está disponível para aqueles que já têm pelo menos duas doses da vacina aplicadas e fazem parte de algum dos grupos prioritários —idosos acima de 80 anos, gestantes, puérperas (mulheres no período até 45 dias após o parto) e imunossuprimidos.

Os demais públicos serão convocados, gradativamente, de acordo com o recebimento de novas remessas de vacinas e orientação emitida pelo Ministério da Saúde, afirma a prefeitura. Aposta do poder público para frear novas escaladas de internações por COVID-19, a bivalente aumenta a proteção contra as cepas já identificadas do coronavírus, incluindo a variante Ômicron.

Os locais e horários de vacinação podem ser conferidos no portal da Prefeitura. Para a vacinação ainda é preciso apresentar documento de identidade com foto e CPF, além do cartão de vacina. O candidato a receber o imunizante não pode ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.