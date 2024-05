Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (15/5), na Rua Souza Lima, Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o homem foi encontrado caído em via pública e apresentava muito sangue e vários ferimentos pelo corpo.

Inicialmente, a suspeita era que a vítima foi morta com golpes de faca, mas depois dos trabalhos da perícia, foi constatado que o homem foi assassinado com disparos de arma de fogo.

Nenhuma cápsula foi encontrada no local do crime e a quantidade de tiros não foi divulgada. A polícia recolheu um pino de cocaína no bolso da vítima.

O corpo foi recolhido pelo rabecão. Até o momento, ninguém foi preso.