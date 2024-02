Após quase cinco meses internada em um hospital, a professora Alessandra Andrade morreu nessa terça-feira (13/2). Ela foi baleada na cabeça pelo ex-companheiro, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no fim de setembro de 2023. O suspeito do crime tentou se matar no mesmo dia. Ele segue internado em estado vegetativo.

A morte de Alessandra foi informada pela família nesta quarta (14/2). Ainda que houvesse esperança de recuperação ainda na semana do crime, o quadro da vítima se tornou instável. Ela foi sepultada na tarde desta quarta.

De início, a professora foi assistida no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, sendo transferida para uma unidade de saúde privada, onde ficou durante quatro meses.



O crime aconteceu na Região Central de Uberlândia, onde o criminoso abordou a vítima, que chegava em seu condomínio. Pelas imagens do circuito de segurança do local, é possível ver que Alessandra é arrastada pelo ex-marido para a garagem do prédio.

Em seguida, ele saca uma arma de fogo e atira três vezes contra a mulher. Dois tiros acertaram a cabeça, nas regiões da nuca e da boca. O terceiro disparo acertou um dos braços dela. Ele fugiu em seguida.

O atirador foi identificado como Euler Vasconcelos Paica. O vídeo ajudou a Polícia Militar (PM) a prendê-lo. A moto dele foi encontrada em outro prédio, no Bairro Santa Mônica, na Zona Leste de Uberlândia. A PM teve acesso ao local e foi ao apartamento do irmão do procurado. Quando percebeu a chegada dos militares, o suspeito atirou contra a própria cabeça.

À época, havia informações de que existia um histórico de violência do casal, e, por isso, a mulher se divorciou dele. Ele mantinha uma arma ilegal em casa, o que foi motivo adicional para a separação. Inclusive, uma medida protetiva foi expedida para não aproximação do ex-marido.