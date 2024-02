O corpo de um homem, de 29 anos, vítima de homicídio, foi resgatado de uma cisterna, com 45 metros de profundidade, na localidade de Muriçoca, na Zona Rural de de Salinas, no Norte de Minas. O resgate foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros, na noite dessa terça-feira (13/2).

Conforme informações levantadas junto à fonte dos meios policiais de Salinas, o homem foi morto a tiros e, em seguida, teve o corpo jogado dentro da cisterna. Um homem, de 43, suspeito pelo homicídio, foi preso pela Polícia Militar (PM).

A mulher da vítima chegou a ser conduzida até a delegacia por suspeita de coautoria no assassinato do marido, mas ela negou qualquer envolvimento no crime e foi liberada.

A vitima é moradora de Salinas e estava desaparecida desde segunda-feira, conforme registro feito junto à PM por uma parente do homem.

A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil. Ao ser conduzido à delegacia, o suspeito disse que cometeu o homicídio, alegando que o motivo seria extorsão por parte da vítima. No entanto, acabou apresentando outras versões desencontradas, segundo uma fonte. Com isso, a apuração terá que ser aprofundada.